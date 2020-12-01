Футболист ЦСКА Кучаев получил отрицательный результат теста на COVID-19

Футболист московского ФК ЦСКА Константин Кучаев получил отрицательный результат теста на коронавирус и вернулся к тренировкам. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал его агент Олег Артемов в понедельник, 30 ноября.

«Да, это правда. Начал тренироваться по индивидуальной программе», — заявил Артемов.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты клуба Константин Кучаев, Алан Дзагоев, Вадим Карпов и Виктор Васин получили сомнительные результаты теста на COVID-19, пишет RT. В этой связи указанные игроки пропустили матч 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

26 ноября ЦСКА сыграл дома вничью (0:0) с голландским «Фейеноордом». ЦСКА остается на последнем месте турнирной таблицы группы K с тремя очками, а «Фейеноорд» располагается на втором месте, набрав пять очков.