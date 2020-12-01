Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» представят в ООН 2 декабря
Мир
Российские военные медики оказали помощь 70 жителям Карабаха
Наука
Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала со спутником Falcon Eye
Армия
В ЦВО стартовала вакцинация личного состава от коронавируса
Авто
МВД прописало шесть оснований для недопуска к экзамену на права
Мир
Стало известно о сборе Трампом $170 млн пожертвований после выборов
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Якутии
Наука
Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в течение шести лет
Мир
В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

Игрок ФК «Манчестер Юнайтед» извинился за расистский комментарий в Сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уругвайский футболист английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани извинился за расистский комментарий в соцсети Instagram. Об этом говорится на официальном сайте команды в понедельник, 30 ноября.

Без лица: в Германии хотят вычеркнуть понятие расы из конституции
Немецкие власти опасаются возвращения былых предрассудков

Инцидент произошел после матча 10-го тура Английской премьер-лиги против команды «Саутгемптон» (3:2). Кавани на своей странице в Instagram в ответ на поздравление с победой написал Gracias negrito («Спасибо, черный»). Позднее пост был удален из аккаунта, пишет RT.

Футбольная ассоциация Англии (FA), согласно сообщениям СМИ, начала расследование в отношении форварда по факту инцидента. Ранее издание Daily Mail сообщило, что футболиста могут дисквалифицировать на три матча.

На сайте команды 33-летний Кавани объяснил, что никого не хотел обидеть, а фраза планировалась как «ласковое приветствие по отношению к другу».

«Меньше всего мне хотелось кого-то обидеть. Я полностью против расизма и удалил это сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано по-разному. Я хотел бы искренне извиниться за это», — заявил футболист.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» при этом отметила, что в клубе всем ясно, что у Кавани не было никакого злого умысла. По словам самого Кавани, термин «негрито» используется в Латинской Америке при выражении симпатии. Уругваец намерен опираться на этот факт при дисциплинарном разбирательстве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020