Игрок ФК «Манчестер Юнайтед» извинился за расистский комментарий в Сети

Уругвайский футболист английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани извинился за расистский комментарий в соцсети Instagram. Об этом говорится на официальном сайте команды в понедельник, 30 ноября.

Инцидент произошел после матча 10-го тура Английской премьер-лиги против команды «Саутгемптон» (3:2). Кавани на своей странице в Instagram в ответ на поздравление с победой написал Gracias negrito («Спасибо, черный»). Позднее пост был удален из аккаунта, пишет RT.

Футбольная ассоциация Англии (FA), согласно сообщениям СМИ, начала расследование в отношении форварда по факту инцидента. Ранее издание Daily Mail сообщило, что футболиста могут дисквалифицировать на три матча.

На сайте команды 33-летний Кавани объяснил, что никого не хотел обидеть, а фраза планировалась как «ласковое приветствие по отношению к другу».

«Меньше всего мне хотелось кого-то обидеть. Я полностью против расизма и удалил это сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано по-разному. Я хотел бы искренне извиниться за это», — заявил футболист.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» при этом отметила, что в клубе всем ясно, что у Кавани не было никакого злого умысла. По словам самого Кавани, термин «негрито» используется в Латинской Америке при выражении симпатии. Уругваец намерен опираться на этот факт при дисциплинарном разбирательстве.