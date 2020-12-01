Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 1 декабря

Синоптики рассказали, что жителей столичного региона ожидают снег и гололедица во вторник, 1 декабря.

В дневное время в Москве будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ночью похолодает до 3 градусов мороза. В Московской области днем от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла, в ночное время возможны заморозки до 5 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью не более 10 м/с. Возможны осадки в виде мокрого снега, местами образуется гололедица. Атмосферное давление в регионе составит 760 мм рт. ст.

Ранее, 30 ноября, в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Так, средняя температура на большей части азиатской территории страны будет выше климатической нормы на один-три градуса, в европейской — не более одного градуса.