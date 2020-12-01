Миротворцы РФ обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору

Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность граждан и автотранспорта во время движения по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Минобороны РФ.

«Миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, более 26 тыс. беженцев вернулись в места прежнего проживания с 14 ноября.

Ранее в этот день подразделения вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район. Он находится в числе трех областей, о передаче которых Баку договорились лидеры России, Азербайджана и Армении.

В понедельник министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе разговора с послом РФ Сергеем Копыркиным подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.