Некоторые российские пенсионеры получат выплаты за январь в декабре

Пенсии за январь будут досрочно выплачены россиянам, которые получают эти выплаты с помощью почтовых отделений с 1-го по 3-е число месяца. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете», опубликованном 30 ноября.

По ее словам, этим гражданам пенсии будут доставлены в конце декабря.

«Сумма придет полностью — за весь январь», — сообщила Бибикова.

Сенатор пояснила, что такая практика действует на протяжении многих лет.

Отмечается, что отделения «Почты России» начнут работу в обычном режиме с 4 января.

Ранее, 24 ноября, Бибикова сообщила, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8%.

17 ноября стало известно, что фракции Госдумы намерены вновь обратиться к президенту страны Владимиру Путину по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. Эту информацию «Известиям» подтвердили в «Справедливой России» и КПРФ.