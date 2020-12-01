Объявивший о своей победе на президентских выборах в США демократ Джозеф Байден провел совещание по климату со своими помощниками. Об этом сообщил переходный штаб Байдена в понедельник, 30 ноября.

Среди тем, которые обсуждали политики, широкие и амбициозные международные климатические обязательства, в том числе повторное присоединение к Парижскому соглашению. Байден намерен это сделать в первый день вступления в должность.

Кроме того, политик заявил о необходимости срочно действовать в вопросе климата, который он назвал одним из важнейших приоритетов национальной безопасности США. Отмечается, что в совещании приняла участие кандидат Байдена в вице-президенты США Камала Харрис.

24 ноября демократ представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.

Так, на должность госсекретаря в случае победы Байдена будет выдвинут Тони Блинкен, Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН, Л. Джейк Салливан займет пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракс станет министром внутренней безопасности, экс-госсекретарь Джон Керри будет заниматься вопросами климата и экологии.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах. Трамп отказался признавать свое поражение, а его штаб подал несколько исков с требованием проверки хода голосования или пересчета голосов в ряде штатов.