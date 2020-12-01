Авиакомпания рассказала о судьбе таинственного монолита в США

Американская авиакомпания Southwest Airlines шуткой отреагировала на исчезновение обнаруженного в пустыне в Юте таинственного монолита из блестящего металла высотой более 3 м.

Представители авиаперевозчика отредактировали снимок объекта в Photoshop таким образом, что он стал напоминать указатель стоек регистрации в аэропорту.

«Извините, нам нужно было забрать его обратно», — говорится в Twitter авиакомпании.

На вопрос одного из пользователей о том, правда ли это, в авиакомпании ответили отрицательно.

Таинственный монолит обнаружили летчики, когда облетали территории при подсчете популяции горных баранов.

Пилоты предположили, что, возможно, странный объект принадлежит NASA или же его изготовил художник «новой волны искусства», который мог быть поклонником фильма «Космическая Одиссея». Так, в фильме режиссера Стэнли Кубрика 1968 года в пустыне обезьяны обнаруживают металлический монолит, удивительно напоминающий обнаруженный в Юте.

Объект исчез через несколько дней после обнаружения.