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ФК «Барселона» назвал дату проведения выборов президента клуба

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В испанском ФК «Барселона» официально назвали дату проведения выборов нового президента сине-гранатовых. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается на сайте клуба.

Так, нового президента «Барселоны» выберут 24 января. 14 декабря состоится заседание управляющей комиссии, которая утвердит процедуру выборов, 16 декабря о них объявят официально.

В период с 23 декабря по 11 января проведут сбор подписей за кандидатов, а с 15 января по 22 января пройдет избирательная кампания, пишет RT.

Сообщается, что выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба, отмечает «Чемпионат».

27 октября об уходе с поста президента клуба объявил 58-летний Хосеп Мария Бартомеу. Ранее ему был вынесен вотум недоверия членами команды. В начале ноября должен был состояться референдум, который решил бы судьбу специалиста, который возглавлял клуб с 2014 года, однако дожидаться голосования он не стал и сам подал в отставку.

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