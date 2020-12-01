Лавров рассказал об обсуждении увеличения авиасообщения с Казахстаном

Вопрос увеличения перелетов между Россией и Казахстаном находится в стадии обсуждения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 декабря.

«Что касается вопроса об увеличении взаимных перелетов, то данная тематика сейчас предметно обсуждается с казахстанскими коллегами», — сказал Лавров в интервью международному информагентству «Казинформ».

Он подчеркнул, что Москва считает «преждевременным искусственно форсировать полную отмену ограничений». Глава МИД отметил также, что в России создали условия для удаленного обучения казахстанских студентов.

«С учетом непростой эпидемиологической ситуации Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подготовило специальные программы дистанционного образования с тем, чтобы все студенты — как российские, так и зарубежные — могли продолжать обучение. Создание безопасных условий для слушателей вузов — наш безусловный приоритет», — заключил Лавров.

Ранее, 16 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что достиг договоренности с президентом России Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от COVID-19.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.