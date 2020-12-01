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Умная торговля

Темпы роста импорта и экспорта Китая вышли в плюс
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С начала этого года Китай благодаря политическим решениям и мерам поддержки добился значительных результатов по многим направлениям. Удалось наладить работу в координации профилактики и борьбы с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Это мгновенно отразилось на социальном развитии и стабилизации во внешней торговле.

Фактором стабильности экономики КНР стала реализация государственной программы «шесть гарантий». Экономическое развитие страны получило новый импульс благодаря осуществлению мер в бюджетно-финансовой сфере, кредитно-денежной, в социальной политике и содействии занятости.

После резкого спада в первом квартале и стабилизации во втором внешнеторговый оборот Китая к октябрю полностью восстановился.

За первые три квартала общий объём импорта и экспорта увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,12 трлн юаней, дойдя до положительного роста в годовом исчислении впервые.

Общая стоимость международной торговли осенью составила 8,88 трлн юаней, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением 13 октября. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 7,5%. Доля в этой сумме экспорта составила 5 трлн юаней, прибавив по отношению к аналогичному периоду 2019 года 10,2%, а на импорт приходится 3,88 трлн юаней, что на 4,3% выше, чем 12 месяцев назад.

С начала этого года стратегия диверсификации торговли Китая продолжала развиваться, в результате её масштабы в третьем квартале достигли исторических максимумов. Крупнейшим торговым партнёром стали страны, входящие в организацию АСЕАН. Импорт и экспорт с ними увеличился на 7,7%, что составило 14,6% от общего объёма торговли Китая. При этом с Японией и Южной Кореей за тот же период рост ниже: на 1,4 и 1,1% соответственно.

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Важная часть реализации программы «Один пояс — один путь» — торгово-экономическое сотрудничество. Несмотря на резкое сокращение международной торговли и инвестиций, импорт и экспорт Китая со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», достиг тенденциозного роста, увеличившись на 1,5% за первые три квартала, и составил 6,75 трлн юаней.

— Китай координирует продвижение профилактики и контроля эпидемии с торгово-экономическим сотрудничеством в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Особое внимание уделяется продвижению концепции сотрудничества «Умная таможня, умная граница, умное совместное использование и взаимодействие», — рассказал глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления Ли Куйвэнь.

В настоящее время Китай создал механизм обмена опытом по профилактике и контролю эпидемии более чем с 30 странами вдоль «Пояса и пути». Установил экстренную связь для реагирования на эпидемию с Камбоджей, Сингапуром, Мьянмой и другими странами. КНР своевременно получает информацию об эпидемической ситуации и основных политических мерах. Страна активно продвигает подписание соглашений о сотрудничестве в области охраны здоровья и карантина на приграничных территориях — с Россией, Лаосом, Мьянмой, Сингапуром и другими государствами.

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