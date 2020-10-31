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Число пострадавших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 763

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В результате землетрясения на западе Турции пострадали по меньшей мере 763 человек, жертвами происшествия стали 20 человек. Такие данные в субботу, 31 октября, опубликовало Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

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Ранее сообщалось о 12 погибших и 607 раненых.

«В общей сложности 763 человека получили ранения: 702 человека в Измире, пять в Манисе, два в Балыкесире и 54 в Айдыне», — говорится в тексте.

Отмечается, что завершены поисково-спасательные работы в 4 из 17 разрушенных зданий Измира.

Агентство также представило данные о 211 афтершоках, 23 из которых имели магнитуду более 4.

Землетрясение произошло днем в пятницу, 30 октября, и продлилось 15 секунд. Его эпицентр находился в Эгейском море. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

В этот же день президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразили соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей из-за стихийного бедствия.

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