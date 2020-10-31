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Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе

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Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что Азербайджан использует в зоне карабахского конфликта содержащее фосфор вооружение.

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30 октября в Facebook Татоян отметил, что мирные жители Карабаха укрываются от боев в лесах, и якобы именно против них азербайджанские ВС применили оружие с фосфором.

«Азербайджан использует содержащее фосфор вооружение, которое имеет элементы химического оружия…Этот вид, присущий оружию массового поражения, используется против окружающей среды и мирного населения», — указал Татоян.

Он подчеркнул, что в таких условиях применение подобных боеприпасов находится под явным запретом международного права.

Вечером 30 октября в Женеве завершились переговоры министров иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Азербайджана Джейхуна Бахрамова. Встреча длилась порядка шести часов, в ходе нее стороны договорились не обстреливать мирное население и невоенные объекты в Карабахе.

Кроме того, Баку и Ереван в течение недели предоставят Международному комитету Красного креста и ОБСЕ получат список военнопленных для обеспечения обмена.

С момента обострения конфликта (с 27 сентября) Ереван и Баку неоднократно обвиняли друг друга в обстреле и гибели мирного населения. Несмотря на три принятых соглашения о прекращении огня, бои в регионе продолжаются.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, после того, как регион, население которого в основном составляют армяне, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния с 1992 по 1994 году Баку утратил контроль над Карабахом и еще семью районами.

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