«Спартак» требует извинений от Казанского за шутку про Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» потребовал извинений за шутку в адрес главного тренера команды Доменико Тедеско, которая прозвучала на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам директора клуба по связям с общественностью Антона Фетисова, подобный юмор футболисты сочли оскорбительным и требуют комментатора телеканала «Матч ТВ» Дениса Казанского, который озвучил шутку, принести публичные извинения.

«Мы направим письмо в адрес руководства МАТЧа с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — заявил он Telegram-каналу K/On/Off в пятницу, 30 октября.

Шутка, которая была использована в видео звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».

Доменико Тедеско является главным тренером «Спартака» с октября прошлого года. В настоящее время «Спартак» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В субботу клуб встретится на поле с футболистами «Ростова».

25 октября футболисты московского «Спартака» обыграли на выезде «Краснодар» в матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра состоялась в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 3:1.