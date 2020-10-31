Прямой эфир

«Спартак» требует извинений от Казанского за шутку про Тедеско

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Спартак» потребовал извинений за шутку в адрес главного тренера команды Доменико Тедеско, которая прозвучала на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«За чемпионство в РПЛ будут бороться «Спартак» и ЦСКА»
Экс-владелец красно-белых и «Химок» Андрей Червиченко — о претендентах на золото чемпионата России и судействе в премьер-лиге

По словам директора клуба по связям с общественностью Антона Фетисова, подобный юмор футболисты сочли оскорбительным и требуют комментатора телеканала «Матч ТВ» Дениса Казанского, который озвучил шутку, принести публичные извинения.

«Мы направим письмо в адрес руководства МАТЧа с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — заявил он Telegram-каналу K/On/Off в пятницу, 30 октября.

Шутка, которая была использована в видео звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».

Доменико Тедеско является главным тренером «Спартака» с октября прошлого года. В настоящее время «Спартак» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В субботу клуб встретится на поле с футболистами «Ростова».

25 октября футболисты московского «Спартака» обыграли на выезде «Краснодар» в матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра состоялась в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 3:1.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020