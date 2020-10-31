Во Франции задержали второго мужчину по делу о нападении в Ницце

Французские правоохранители задержали второго человека в рамках расследования атаки в Ницце. Об этом сообщает в пятницу, 30 октября, телеканал BFMTV со ссылкой на судебные источники.

Отмечается, что речь идет о 35-летнем местном жителе, который накануне теракта контактировал с нападавшим. Он находится под стражей.

Ранее в этот день телеканал писал, что по делу об атаке на прихожан базилики Нотр-Дам задержан первый подозреваемый. Следственные мероприятия проводились еще в четверг вечером.

Утром 29 октября выходец из Туниса 1999 года рождения напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека: две женщины и 55-летний работник церкви. По предварительным данным, нападавший обезглавил одну из жертв. Еще несколько человек пострадали.

По информации антитеррористической прокуратуры страны, злоумышленник в сентябре прибыл в Лампедузу (Италия) из Туниса, где числился подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Во Францию он приехал 9 октября. В личных вещах нападавшего позднее были найдены Коран и два мобильных телефона, а также документ итальянского Красного Креста. В ходе операции по задержанию злоумышленник был ранен полицейскими, и в настойщее время госпитализирован.

В ряде французских городов (Авиньоне, Лионе, Париже) полицейские также предотвратили готовящиеся нападения на граждан.