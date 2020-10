Байден пообещал «не закрывать» США в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о своих планах по борьбе с коронавирусом в случае победы на президентских выборах.

«Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь принимать меры, которые привели бы к остановке экономики. Я собираюсь прекратить распространение коронавируса», — написал он в Twitter в пятницу, 30 октября.

I'm not going to shut down the country.



I'm not going to shut down the economy.



I'm going to shut down the virus.