Прямой эфир
Сюжет:

Байден пообещал «не закрывать» США в случае победы на выборах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о своих планах по борьбе с коронавирусом в случае победы на президентских выборах.

«Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь принимать меры, которые привели бы к остановке экономики. Я собираюсь прекратить распространение коронавируса», — написал он в Twitter в пятницу, 30 октября.

Ранее Байден заявил, что все американцы должны получить вакцину от COVID-19 бесплатно, вне зависимости от наличия или отсутствия страховки. Кроме того, в случае своей победы на предстоящих выборах он обеспечит массовое производство препарата, заверил политик. При этом политику действующего президента США Дональда Трампа по борьбе с пандемией Байден не раз критиковал и называл провальной.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте по числу зафиксированных случаев заболевания коронавирусом и смертности от данного заболевания — более 9 млн и более 233 тыс. случаев соответственно.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей конгресса, 13 губернаторов штатов и местные органы власти.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020