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Небензя назвал условие для новой встречи СБ ООН по вопросу Карабаха

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Совет Безопасности (СБ) ООН может вернуться к обсуждению вопроса Нагорного Карабаха, если ситуация в регионе не улучшится, заявил 30 октября постпред России при ООН Василий Небензя.

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«Я не могу исключать, что если ситуация ухудшится, Совет может вернуться к этой проблеме и заняться ей. В каком формате - мы решим», — сказал Небензя на пресс-конференции.

Дипломат выразил надежду на то, что Баку и Ереван будут соблюдать достигнутые ранее договоренности о прекращении огня и перейдут к политическому урегулированию, пишет ТАСС.

Небензя указал, что для России происходящее в Карабахе – вопрос, который отзывается болью в сердце, - так как страна поддерживает тесные отношения и с Арменией и с Азербайджаном.

В сентябре и начале октября Совбез ООН провел два закрытых обсуждения эскалации без участия Армении и Азербайджана. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны к перемирию.

29 октября президент России Владимир Путин также отметил, что российская сторона поддерживает близкие связи с обеими сторонами конфликта. По его словам, простых решений по Нагорному Карабаху нет, так как у каждой стороны своя правда, но залогом достижения мира станет баланс интересов — компромисс, который устроит обе стороны.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. В период с 9 по 26 октября стороны договорились о трех режима прекращения огня, которые так и не соблюдались. 30 октября в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию (США, РФ, Франция) договорились не обстреливать мирных граждан.

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