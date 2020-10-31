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Баку и Ереван договорились в Женеве не вести огонь по мирному населению

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Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться по гражданским объектам в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ по урегулированию.

Кровавая среда: в Степанакерте, Шуши и Барде погибло свыше 20 человек
Стороны обвинили друг друга в убийстве мирных жителей

Переговоры министров иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Азербайджана Джейхуна Бахрамова длились шесть часов.

«Стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом. Стороны будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами погибших», - говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

Также отмечается, что Баку и Ереван предоставят в Международному комитету Красного креста и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия.

В течение недели указанные организации получат список военнопленных для обеспечения обмена.

Несколькими днями ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что на встрече Баку планирует поднять вопрос о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, а также части Агдамского района.

С момента обострения конфликта (с 27 сентября) Ереван и Баку неоднократно обвиняли друг друга в обстреле мирного населения. 28 октября в инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявил, что азербайджанские войска нанесли по Степанакерту удар из РСЗО «Смерч» и обстреляли роддом, а также школу и церковь в городе Шуши. Уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян сообщил, что погиб как минимум один человек, десятки пострадали.

В свою очередь, Азербайджан обвинил ВС Армении в нанесении удара из РСЗО «Смерч» по мирным объектам в городе Барда. Погибли 20 человек, еще 60 пострадали.

Ранее 30 октября постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности (СБ) ООН может может вернуться к обсуждению вопроса Нагорного Карабаха, если ситуация в регионе не улучшится.

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