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Киев изучит причины отказа украинцам на въезд в Белоруссию

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев совместно с Польшей и Литвой изучат причины, по которым Белоруссия ограничила пропуск их граждан на территорию страны.

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Кулеба отметил, что по официальной версии ужесточение режима связано с пандемией коронавируса, однако данное решение назвал «ничем не спровоцированным».

«Мы сожалеем, что они выбрали такой путь, <...> если выяснится, что реальная причина — не COVID, а политика. Мы вопрос изучим и будем реагировать», — сказал он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 30 октября.

Также в ходе эфира Кулеба рассказал, что Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом, если не преодолеет конституционный кризис.

Накануне Белоруссия временно ограничила въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Причиной тому власти республики назвали распространение коронавируса.

Пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

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