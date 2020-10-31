Трамп поддержал Макрона в борьбе с «исламским экстремизмом»

Президент США Дональд Трамп выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону соболезнования из-за нападений в Ницце, а также поддержал борьбу с «радикальным исламским экстремизмом». Об этом 30 октября сообщил в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Отмечается, что американский лидер накануне провел переговоры со своим французским коллегой и выразил «глубочайшие соболезнования в связи с ужасающими и бессмысленными нападениями на французов».

«Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом. Лидеры согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию, и что демократические ценности всегда будут побеждать», — говорится в заявлении Дира.

Нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце произошло утром в четверг, 29 октября. Погибли три человека: две женщины и 55-летний работник церкви. По предварительным данным, нападавший обезглавил одну из жертв. Еще несколько человек пострадали.

Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллах акбар!». Макрон назвал произошедшее терактом.

По данным антитеррористической прокуратуры страны, злоумышленник 1999 года рождения является выходцем из Туниса. Известно, что в сентябре мужчина прибыл в Италию, где числился подозреваемым по делу об организации незаконной миграции. Во Францию он приехал 9 октября.

Это второе нападение во Франции за последние несколько недель. Так, 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После нападения президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам». Его заявления вызвали возмущение у Турции и еще ряда стран, исповедующих ислам.