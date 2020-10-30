В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Переговоры министров иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Азербайджана Джейхуна Бахрамова по ситуации в Нагорном Карабахе завершилась в Женеве, сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Анна Нагдалян.

«Встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Встреча продлилась шесть часов, подробности переговоров пока неизвестны», - цитирует ее ТАСС.

Ранее в октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку на переговорах Баку планирует затронуть вопрос о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, а также части Агдамского района.

Это уже четвертые переговоры глав МИД. 9 октября встреча Мнацаканяна и Бахрамова длилась более 10 часов и завершилась согласованием перемирия, которое вступило в силу на следующий день. Однако договоренности не соблюдались. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее на переговорах в США, оно вступило в силу 26 октября. Несмотря на это бои в Карабахе продолжаются.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, в период военного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и еще семи регионами.

29 октября президент России Владимир Путин отметил, что причиной конфликта стали этнические столкновения. По его словам, залогом долгого урегулирования станет баланс интересов — компромисс, который устроит обе стороны.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта. В Москве указали, что это возможно только при согласии и Еревана и Баку.