Прямой эфир

Боксер Пашалиев госпитализирован после боя в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Тимур Пашалиев был госпитализирован с травмой головы после нокаута во время поединка, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 30 октября.

«Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе»
Российский боксер Мурат Гассиев — о возобновлении карьеры и предстоящем поединке с Нури Сефери

В рамках боксерского вечера RCC Boxing Promotions в спорткомплексе «Олимпийский» прошли несколько боев, одним из главный событий считалась встреча спортсменов Василия Войцеховского и Тимура Пашалиева. Оба бойца провели по три поединка на профессиональном ринге.

В третьем раунде Пашалиев пропустил мощнейший удар и оказался в глубоком нокауте, его пришлось экстренно госпитализировать. Информации о его состоянии пока нет.

В июле прошлого года российский боксер Максим Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд после поединка с Субриэлем Матиасом. Спортсмена госпитализировали и диагностировали отек мозга. Несмотря на проведенную трепанацию черепа, спасти его не удалось.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020