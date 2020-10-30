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МИД Украины заявил о риске потерять безвизовый режим с ЕС и поддержку партнеров

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Если Украина не преодолеет конституционный кризис, она может потерять безвизовый режим с Евросоюзом и поддержку международных партнеров, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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«Если не будет найдено системное решение по той проблеме, которую создал Конституционный суд, то поверьте мне, пострадает не только безвизовый режим. Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас наибольшая торговля, которые больше всего поддерживают украинские реформы», — заявил Кулеба 30 октября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, украинские власти начали решать вопрос и смогли успокоить партнеров, убедив их пока не принимать мер в отношении Киева.

27 октября Конституционный суд Украины по обращению депутатов рады признал ряд законов, которые были приняты по требованию ЕС, как залога для предоставления финансовой помощи Киеву.

Среди них неконституционными признаны уголовная ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками деклараций об имуществе, а также ряд полномочий Национального антикоррупционного комитета Украины.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а госбюрорасследований вызвало на председателя Конституционного суда Александра Тупицкого по делу о совершении преступлений в составе преступной организации.

Кроме того, протестующие у здания Конституционного суда в Киеве потребовали привлечь к ответственности судей, признавших неправомерной часть положений закона о предотвращении коррупции.

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