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В Москве за последние сутки умерли 55 пациентов с COVID-19

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За последние сутки в Москве скончались 55 пациентов с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 октября сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

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Всего в столице с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6768 человек.

По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, за прошедшие сутки в городе от COVID-19 выздоровели 3985 человек. Так, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 307 816.

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Он также уточнила, что в столице доля пожилых людей среди заболевших коронавирусом с конца сентября снизилась в два раза — с 30% до 15%.

При этом вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих в Москве начнется в ближайший месяц, добавила Ракова.

По состоянию на 30 октября, в Москве количество выявленных случаев коронавируса достигло 419 196, в том числе 5268 — за последние сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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