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В Британии выбрали темнокожую актрису на роль жены Генриха VIII

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Темнокожая актриса и модель Джоди Тернер-Смит сыграет роль супруги короля Генриха VIII Анны Болейн в сериале британского телеканала Channel 5. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает издание Deadline.

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По данным журналистов, сериал в трех сериях будет походить скорее на психологический триллер, чем на историческую драму. Он расскажет о событиях последних месяцев жизни Анны Болейн.

«Драма прольет феминистский свет на последние месяцы жизни Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом тюдоровской Англии, ее желание обеспечить будущее для дочери Элизабет и жестокую реальность ее неспособности дать Генриху наследника мужского пола», — говорится в сообщении.

В сериале также сыграют актеры Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Аманда Бертон и Бэрри Уорд. Продюсерами картины выступят Файе Уорд и Ханна Фаррелл.

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