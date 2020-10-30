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Адвокат прокомментировал решение Twitter по репортажу RT

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Решение Twitter ввести ограничения в отношении репортажа англоязычной версии телеканала Russia Today о выборах президента в США было «неправомерным и политизированным», заявил адвокат-международник Тимур Маршани 30 октября.

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«Давление оказывается в целом на канал, который сегодня освещает вне пределов Российской Федерации официальную точку зрения России, а самое главное — подает беспристрастно объективную информацию относительно происходящих в международном сообществе процессов», — передает его слова RT.

Специалист отметил, что это «борьба не против канала персонально, это политизированный процесс, направленный на дискредитацию Российской Федерации в целом за рубежом».

Twitter отметил репортаж RT о выборах президента США как вводящий в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии. Также была отключена возможность делать ретвиты поста, сообщает канал.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет обсуждать вопрос о нарушении прав российских журналистов в двустороннем формате с США и в профильных структурах.

Она объяснила нападки на российских журналистов «неспособностью США реализовать обязательства, которые они взяли в деле защиты прав и свободы слова и журналистики».

Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским журналистам, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним со стороны американского правительства.

В дипмиссии также осудили инцидент с журналистом канала RT Константином Рожковым, которого 15 октября на протяжении нескольких часов силовики допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. В США Рожков занимался съемками документального фильма «об Америке», уточняет «Газета.ру».

От журналиста требовали открыть доступ ко всем электронным носителям, имеющимся в его распоряжении. Особое возмущение, подчеркнули в посольстве, вызывает тот факт, что причиной подобных нападок на мужчину стало его российское гражданство.

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения к репортажу RT о нарушениях во время выборов в США, сообщили в пресс-службе ведомства.

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