Подросток в Ростовской области получил смертельный удар током

В Ростовской области подросток забрался на трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла в пятницу, 30 октября, в хуторе Лагутники. По данным ведомства, 12-летний мальчик залез на подстанцию и его ударило током. Он скончался на месте происшествия, пишет RostovGazeta.

По факту произошедшего организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее 30 октября сообщалось, что в Челябинской области под лед провалилась восьмилетняя девочка из села Уйское. Ребенок погиб.