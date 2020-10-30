Трамп назвал долю пациентов с COVID-19 в реанимационных палатах США

Только 3% пациентов в реанимационных палатах США на данный момент поступили туда в связи с коронавирусом. Об этом заявил 30 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге в Мичигане.

«Благодаря нашим неослабевающим усилиям только три процента визитов в реанимацию по всей стране связаны с вирусом. Три процента больничных палат, палат оказания экстренной помощи. Три процента, прямо сейчас, только что обнародовано вчера вечером», — приводит «РИА Новости» слова Трампа.

Он добавил, что властям США удалось снизить уровень смертности от коронавирусной инфекции на 85%.

На прошлой неделе Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что вакцина от коронавируса появится в Штатах до конца 2020 года.

Ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США 19 октября выяснили, что три смертельно опасных коронавируса (SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV) могут иметь одни и те же уязвимые места.

В начале октября Трамп объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился.

По данным портала Worldometer на 30 октября, в США зафиксировано 9,2 млн случаев заболевания COVID-19, 234,7 тыс. человек скончались, 5,9 млн пациентов выздоровели.