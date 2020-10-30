Россельхознадзор обнаружил вирус в томатах из Армении

Россельхознадзор может ограничить ввоз томатов из Армении на территорию страны из-за обнаружения вируса моизаики пепино (Pepino mosaic virus), сообщается на сайте ведомства в пятницу, 30 октября.

В ведомстве отметили, что нотификация об обнаружении этой болезни была ранее направлена армянской стороне. Это заболевание может нанести серьезный урон овощеводству в России, поскольку плоды томатов, перца, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества.

Россельхознадзор отметил, что в ходе мониторинговых исследований вирус не был обнаружен в российских тепличных комбинатах, а также в условиях выращивания продукции на открытом грунте.

«Служба попросила армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства пасленовых. В случае повторного обнаружения вируса в подкарантинных товарах Россельхознадзор будет вынужден применить ограничительные меры в отношении импорта их из Армении», — сказано в сообщении.

Также российская сторона предложила армянским коллегам наладить взаимодействие с подведомственным службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Специалисты учреждения окажут методическую помощь в выработке эквивалентных подходов к проведению лабораторных исследований растительной продукции, отправляемой в Россию.

28 октября сообщалось, что Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Марокко с фитосертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции из-за выявления вируса мозаики пепино.