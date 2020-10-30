Прямой эфир

Россельхознадзор обнаружил вирус в томатах из Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россельхознадзор может ограничить ввоз томатов из Армении на территорию страны из-за обнаружения вируса моизаики пепино (Pepino mosaic virus), сообщается на сайте ведомства в пятницу, 30 октября.

Жирно не будет: Минсельхоз предложил меры поддержки молочников
Компании ждут серьезные затраты при внедрении маркировки в 2021 году

В ведомстве отметили, что нотификация об обнаружении этой болезни была ранее направлена армянской стороне. Это заболевание может нанести серьезный урон овощеводству в России, поскольку плоды томатов, перца, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества.

Россельхознадзор отметил, что в ходе мониторинговых исследований вирус не был обнаружен в российских тепличных комбинатах, а также в условиях выращивания продукции на открытом грунте.

«Служба попросила армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства пасленовых. В случае повторного обнаружения вируса в подкарантинных товарах Россельхознадзор будет вынужден применить ограничительные меры в отношении импорта их из Армении», — сказано в сообщении.

Также российская сторона предложила армянским коллегам наладить взаимодействие с подведомственным службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Специалисты учреждения окажут методическую помощь в выработке эквивалентных подходов к проведению лабораторных исследований растительной продукции, отправляемой в Россию.

28 октября сообщалось, что Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Марокко с фитосертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции из-за выявления вируса мозаики пепино.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020