Восьмилетняя девочка провалилась под лед в Челябинской области и утонула

В Челябинской области под лед провалилась восьмилетняя девочка из села Уйское. Ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, девочка осталась без присмотра взрослых и провалилась под лед. Выбраться самостоятельно она не смогла, пишет ИА «Ура.ру».

Тело погибшей обнаружили в 50 м от берега. На месте работали все соответствующие службы.

В МЧС отмечают, что тонкий лед крайне опасен, особенно для детей. Выходить на него можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см.

13 октября сообщалось, что два мальчика 2015 и 2016 годов рождения погибли, провалившись под лед на реке Нижняя Тунгуска в Катангском районе Иркутской области.