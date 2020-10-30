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На Украине заявили о критической нехватке вакцины от гриппа

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На Украине имеется глобальная нехватка вакцины от гриппа, поставок не планируется вплоть до начала 2021 года. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил в эфире телеканала «112 Украина» главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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«Мы продолжаем работать с фармацевтическими производителями на глобальном уровне, но имеем глобальный дефицит вакцины и закупить ее достаточно проблематично. Нет в США, в Германии, Франции… Нам сейчас обещают поставить эту вакцину, но есть определенные варианты, что нам могут поставить в начале января», — сказал Ляшко.

По словам медика, Украина выделила $10,5 млн на закупку вакцины. Но уверенности в том, что вакцину закупят, всё еще нет.

Ранее, 28 октября, правительство Украины продлило до конца года режим ЧС, введенный в стране из-за распространения COVID-19.

20 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что тотальный карантин по коронавирусной инфекции будет введен на Украине при условии достижения в стране «третьего уровня» пандемии.

18 октября стало известно, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, об этом заявляло посольство США в Киеве. Оппозиционные украинские политики предположили, что, как бы то ни было, Киев в итоге закупит российскую вакцину, но под видом западной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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