В ВОЗ обеспокоились долгосрочными последствиями коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в перспективе последствия, которые сказываются на работе организма. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Он отметил, что речь идет об утомляемости, о кашле, воспалении и поражении основных органов, затрудненном дыхании, пишет «Газета.ру».

По его словам, выздоровление может занимать недели и месяцы, а последствия проявляются как у лечившихся в больнице, так и дома. Кроме того, проблемы возникают у мужчин, женщин, молодежи и пожилых людей.

ВОЗ, в свою очередь, собирается провести дополнительные исследования, чтобы разработать лучшие стандарты лечения, которые позволят ускорить реабилитацию пациентов.

«Очень важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19 и обеспечили доступ к услугам здравоохранения всем этим пациентам», — добавил глава ВОЗ.

Накануне врачи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне в США обнаружили, что после заражения коронавирусной инфекцией у пациентов могут возникнуть хронические проблемы с кожей.

На прошлой неделе главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что после COVID-19, перенесенного в тяжелой форме, могут остаться фиброзные изменения легочной ткани.