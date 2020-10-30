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СМИ узнали о возможной беременности Меган Маркл

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Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в том, что она скрывает новую беременность, поводом для слухов послужила публикация в американском журнале Star.

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На обложке свежего номера Star, который выйдет 2 ноября, располагается фото жены принца Гарри, которое подписано сообщением о том, что Маркл находится на шестом месяце беременности. По данным американского издания, полученным от анонимного источника, на свет вскоре появится девочка.

Уточняется, что супруги хотят сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа в прессе.

Слухи усилились в четверг, 29 октября, после очередного судебного решения по конфликту между Маркл и британским изданием The Mail on Sunday. Associated Press передает, что по просьбе Маркл разбирательство было отложено на девять месяцев. После заседания, которое проходило в закрытом режиме, судья принял решение засекретить причину задержки.

Ранее, 15 октября, Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами. Она сообщила, что сама далека от соцсетей и официальный аккаунт герцогов Сассекских в Instagram ведут ее помощники.

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