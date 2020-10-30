Мантуров сообщил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах

Порядка 20 регионов сообщили о нехватке медицинского кислорода, власти начали решать проблему, рассказал 30 октября глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщает РБК со ссылкой на ведомство, речь идет о Московской, Тверской, Омской, Калужской, Тюменской областях, а также о Чувашии, Хабаровском и Красноярском краях.

«Таких [регионов] около 20, причем мы как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов — и мы видим, что есть определенный дисбаланс», — сказал Мантуров в ходе визита на заводы «Линде Газ Рус» и «Криогенмаш», где производится медицинский кислород.

По его словам, сейчас с властями регионов и медучреждениями отрабатываются поставки кислорода — где-то в баллонах, где-то в жидком виде.

«Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства», — указал министр.

Мантуров указал, что в прошлом году производство газообразного медицинского кислорода в России превысило 7,5 млн куб. м, а жидкого — 98 тыс. т. С начала текущего года уже выпущено более 4,5 млн. куб. м газообразного и 64 тыс. т жидкого кислорода, что обусловлено необходимостью обеспечивать пациентов с коронавирусом.

29 октября премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал поскорее предоставить субъектам дополнительные средства на борьбу с пандемией. По его словам, деньги должны пойти на на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.

При этом на выплаты медикам, работающим в «красных зонах», дополнительно выделят еще 25 млрд.