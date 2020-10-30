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В Китае нашли курицу с четырьмя лапами

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Курица-мутант с двумя лишними лапами была снята на видео сотрудниками птицефермы в китайском городе Баян-Нур, пишет Daily Star.

По словам работников, птица родилась с двумя лапами и ничем не отличалась от своих сородичей, однако через месяц у нее начали расти лишние конечности. Из-за них у курицы проблемы с ходьбой и поддержанием равновесия.

По словам специалиста из Академии сельского хозяйства и животноводчества Внутренней Монголии Дина Вана, данное отклонение связано с эмбриональным развитием цыпленка.

«Мутацию могли вызвать внешние факторы или гены, но такие случаи очень редки», — отметил он.

29 октября стало известно, что боевой петух на Филиппинах напал на полицейского, в результате чего тот скончался.

Офицер полиции муниципалитета Сан-Хос Кристиан Болок вел обыск помещения, в котором проводились нелегальные петушиные бои. Одна из птиц с прикрепленным к ноге лезвием ударила лейтенанта в левую ногу, повредив бедренную артерию.

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