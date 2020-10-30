В Бельгии ужесточили ограничения в связи с COVID-19

Власти Бельгии дополнительно расширяют ограничения для борьбы c COVID-19, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе 30 октября премьер-министр Александр де Кроо.

В сообщении говорится, что после длительных консультаций с научными кругами было принято решение об ужесточении карантина.

Все неосновные магазины закрываются, за исключением тех, которые имеют службы доставки, должны прекратить работу парикмахерские, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября, удаленная работа отныне обязательна везде, где это возможно, передает The Brussel Times.

Также на дистанционное обучение перейдут все вузы страны.

В закрытых помещениях разрешается принимать не более одного гостя на семью, на открытом воздухе не более четырех человек. Трансграничные поездки не рекомендуются.

По словам Де Кроо, многие больницы страны уже переполнены, поэтому пациентов приходится отправлять в соседнюю Германию. Он добавил, что новые ограничения жесткие и болезненные, но они необходимы.

Ограничения будут действовать до середины декабря.

В Бельгии уже закрыты все кафе и рестораны, действует комендантский час, введено повсеместное ношение защитных масок.

16 октября в стране в связи с распространением коронавируса ввели комендантский час с 00:00 до 5:00, отменили рождественские ярмарки, на месяц закрыли кафе и рестораны.

По данным портала Worldometer, в Бельгии зафиксировано 392 258 случаев заболевания COVID-19 за всё время пандемии, из них за минувшие сутки 23 921. Выздоровели 24 443 пациента, погибли 11 308 человек.