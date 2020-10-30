В Минпросвещения сообщили о снижении числа закрытых на карантин школ

Число школ в России, закрытых на карантин из-за коронавирусной инфекции, сократилось за сутки с 45 до 44, это 0,11% от общего числа. Об этом свидетельствует инфографика Минпросвещения РФ, размещенная в пятницу, 30 октября, в Telegram-канале министерства «Большая перемена».

«В 44 школах в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Открылось школ больше, чем закрылось», — говорится в сообщении.

По данным Минпросвещения России, 29 октября в России было закрыто 45 школ.

Ранее, 23 октября, Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в следующем году. Он отметил, что подготовка к проведению экзаменов проходит в плановом режиме, речи о переносе сроков их проведения пока не идет.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в России в апреле этого года был отменен экзамен ОГЭ, в котором предмет можно было выбрать. Затем, в мае, Минпросвещения объявило об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому и математике. Итоговые оценки девятиклассникам были выставлены на основе годовых.

При этом основной период единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году был перенесен на промежуток с 29 июня по 25 июля из-за распространения коронавирусной инфекции. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось около 714 тыс. человек.