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В ГИБДД разъяснили новый порядок регистрации ввезенных в Россию автомобилей

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Автомобили, которые ввезены в Россию из иностранных государств, могут быть зарегистрированы со 2 ноября в подразделениях ГИБДД исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств.

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«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории, либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», — говорится в заявлении, размещенном на сайте МВД России 30 октября.

В ГИБДД подчеркивают, что, если такие транспортные средства будут ввозиться в Российскую Федерацию после 1 ноября 2020 года, на них в любом случае должны быть оформлены электронные паспорта.

Вместе с тем, Госавтоинспекция отмечает, что обязательной замены паспортов транспортных средств, оформленных ранее в Российской Федерации на бумажных носителях, не требуется. Замена таких паспортов осуществляется по желанию автовладельца.

В России 20 октября появился сервис delodel для безопасной сделки с авто на вторичном рынке. Оформление сделки там проходит по технологии эскроу: 100% суммы будет храниться на специальном счете, пока сделка не завершена.

В конце августа в России вступил в силу закон, который позволяет регистрировать автомобили в многофункциональных центраx.

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