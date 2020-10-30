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Дюжину ФАПов откроют в Московской области

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12 фельдшерско-акушерских пунктов планируется открыть в Подмосковье до конца текущего года, передает пресс-служба регионального парламента. В области уже ввели в эксплуатацию четыре поликлиники — детскую в Химках, еще одну при Одинцовской центральной районной больнице, учреждения для детей и взрослых в Мытищах и Подольске.

Также, отметил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, в области был построен один ФАП. 12 готовятся к сдаче, информирует портал «Подмосковье сегодня».

Ранее новые аппараты для диагностики работы сердца передали 32 медицинским учреждениям Московской области. Клиники получили электрокардиографы, в том числе портативные, и аппараты для проведения ЭКГ с нагрузкой. В общей сложности было передано 58 единиц оборудования.

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