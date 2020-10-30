Водитель автобуса погиб в столкновении с фурой под Воронежем

В Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с фурой, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По данным правоохранителей, авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту Поворино–Воронеж, и грузового автомобиля произошла примерно в 20:25 (мск) около населенного пункта Верхний Карачан в Грибановском районе.

Уточняется, что в результате столкновения погиб водитель автобуса. Также есть пострадавшие. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в этот день восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе. ДТП произошло на 203-м км автодороги Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк.

29 октября один человек погиб, еще шестеро, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Ивановской области.

25 октября пассажирский автобус опрокинулся в Иркутской области, пострадал один пассажир. Автобус ехал по маршруту Иркутск–Усть-Кут, в салоне находились 29 человек.