Прямой эфир

Водитель автобуса погиб в столкновении с фурой под Воронежем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с фурой, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

«Выезжают на демпинге»: как бороться с перевозчиками без лицензий
Нелегальных перевозчиков оставят без транспорта — власти считают эвакуацию лучшей мерой

По данным правоохранителей, авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту Поворино–Воронеж, и грузового автомобиля произошла примерно в 20:25 (мск) около населенного пункта Верхний Карачан в Грибановском районе.

Уточняется, что в результате столкновения погиб водитель автобуса. Также есть пострадавшие. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в этот день восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе. ДТП произошло на 203-м км автодороги Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк.

29 октября один человек погиб, еще шестеро, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Ивановской области.

25 октября пассажирский автобус опрокинулся в Иркутской области, пострадал один пассажир. Автобус ехал по маршруту Иркутск–Усть-Кут, в салоне находились 29 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020