Реконструкцию въезда в Гурьевск завершат в начале 2021 года

В Калининградской области в начале 2021 года планируют завершить реконструкцию существующего въезда в Гурьевск. Об этом вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов сообщил во время рабочего визита 29 октября.

«Там очень узкое место и постоянные пробки. Губернатор нам давал поручение расширить все въезды в Калининград. Поэтому мы торопились закончить второй въезд в Гурьевск, чтобы можно было ограничить движение на основной трассе», — цитирует чиновника «Калининград.Ru».

По словам Рольбинова, точная схема движения на время ремонтных работ не определена. Предполагается оставить открытым проезд в одном направлении.

Министр инфраструктуры Евгения Кукушкина, в свою очередь, рассказала, что трасса станет четырехполосной от васильковской развязки до пересечения с улицей Безымянной. Работы могут затянуться в связи с пандемией коронавируса, но точно завершатся в первом полугодии 2021-го.