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США выдали первый паспорт с местом рождения «Иерусалим, Израиль»

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Американскому гражданину, рожденному в Иерусалиме, впервые выдан паспорт с указанием места рождения «Израиль». Об этом сообщило 30 октября посольство США в Иерусалиме.

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«После заявления Государственного департамента от 29 октября 2020 года о том, что департамент теперь разрешит гражданам США, родившимся в Иерусалиме, указать место своего рождения как «Израиль» или «Иерусалим», сегодня был выдан первый паспорт, иллюстрирующий новые правила», — говорится в заявлении посольства.

Документ получил Менахем Животофски, который 18 лет добивался этого в Верховном суде США.

Посол США в Израиле Дэвид Фридман написал на своей странице в Twitter, что для него большая честь вручить самый первый паспорт с указанием Государства Израиль в качестве места рождения Менахему Животофски.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что родившиеся в Иерусалиме граждане США могут записать местом рождения Израиль. Палестинское руководство расценило это заявление как нарушение международного права.

14 мая 2018 года США открыли новое посольство в Израиле, перенеся его из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом Штаты де-факто признали Иерусалим столицей еврейского государства. На этом фоне произошло обострение палестино-израильского конфликта, так как Палестина считает часть города своей территорией.

В январе текущего года Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования конфликта. Согласно «сделке века», Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме и страна якобы удвоит свою территорию.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США.

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