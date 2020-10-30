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Новую схему маршрутизации пациентов введут в Псковской области

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В Псковской области разработают новую схему маршрутизации пациентов между лечебными учреждениями, не задействованными для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко.

В ближайшее время больницы предоставят обновленные дорожные карты, которыми медицинские работники будут руководствоваться при транспортировке пациентов. Это позволит организовать работу по оказанию медпомощи максимально эффективно с учетом текущей обстановки, передает Псковское агентство информации.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании с медиками в режиме видео-конференц-связи поручила областному комитету по здравоохранению организовать внеплановые проверки медицинских учреждений по соблюдению противовирусных правил.

«В текущих условиях небрежность и безответственность недопустимы», — подчеркнула вице-губернатор. Эпидемическую обстановку первый вице-губернатор оценила как напряженную, но находящуюся под контролем, отмечает Псковская лента новостей.

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