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Эрдоган спрогнозировал срок появления турецкой вакцины от коронавируса

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Турция стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 30 октября сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на местном телевидении.

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«Турция, с одной стороны, внимательно следит за разработкой вакцин в Китае, России, США, а с другой — прилагает активные усилия по разработке своей вакцины от коронавируса. Отечественная вакцина может быть готова уже весной», — приводит «РИА Новости» слова Эрдогана.

Он также отметил, что развитые страны не прошли проверку на солидарность, а Турция, по его словам, оказала помощь 155 странам и восьми международным организациям во время пандемии коронавируса.

В середине октября президент России Владимир Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились поручить ведомствам двух стран проработку кооперации в области создания и производства вакцины от коронавируса.

В августе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране ведется разработка 13 вакцин от коронавируса.

По данным портала Worldometer на 30 октября, в Турции зафиксировано 373,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, 10,1 тыс. человек скончались, 322,4 тыс. пациентов выздоровели.

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