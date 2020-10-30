Фестиваль театров Дальнего Востока состоится в Хабаровске

В Хабаровске с 15 по 22 ноября пройдет второй Фестиваль театров Дальнего Востока. Зрители увидят 16 спектаклей из Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки. В церемонии открытия примет участие профессор Школы-студии МХАТ, художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков.

«Если первый фестиваль проходил под знаком знакомства, то сейчас из 31 поданной заявки строгий экспертный совет отобрал всего половину», — рассказала арт-директор Фестиваля театров Дальнего Востока Анна Шавгарова.

При этом некоторые работы, например «Экстремал» Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова и «Наводнение» Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева из Улан-Удэ, уже положительно оценили российские критики на онлайн-фестивалях, которые прошли во время пандемии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».