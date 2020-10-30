Музей мадам Тюссо в Берлине «выбросил» фигуру Трампа в мусорку

Филиал Музея мадам Тюссо в Берлине организовал символическую акцию перед президентскими выборами в США. Об этом сообщило 30 октября «РИА Новости», ссылаясь на немецкое издание Stern.

Восковую фигуру действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа переместили с привычного места в контейнер с «мусорными мешками». Контейнер украшает надпись Dump Trump, make America great again. Также рядом расположены надписи с отсылкой к фразам, которые произносил Дональд Трамп: «Ты уволен!», «Фейковые новости» и «Я люблю Берлин».

«Акция сегодня имеет символический характер в связи с выборами в США. Мы, Мадам Тюссо Берлин, хотели уже предварительно избавиться от восковой фигуры Трампа», — процитировали официального представителя музея в агентстве.

Ранее фигура американского лидера располагалась рядом с бывшими президентами США Рональдом Рейганом и Бараком Обамой.

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября. Более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно на выборах. В том числе отдали свои голоса кандидат от Демократической партии Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.