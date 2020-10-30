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Работу ряда медицинских организаций приостановят в Амурской области

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И. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала о том, что развернуто девять инфекционных госпиталей на 1305 коек. 386 коек развернуто в провизорных госпиталях.

На базе кожно-венерологического диспансера есть 100 коек для больных с пневмониями, вызванными не коронавирусом. С 15 по 30 октября направлено 14 250 СМС-оповещений по отрицательным результатам тестов на коронавирус, информирует asn24.ru.

В связи со сложной эпидемиологческой обстановкой планируется приостановить деятельность ряда организаций (например, Центра медицинской профилактики) и перераспределить кадры по другим учреждениям здравоохранения для помощи их сотрудникам.

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