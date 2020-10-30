Киев заблокировал обсуждение дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе

Представители Украины в подгруппе по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе заблокировали обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня. Об этом в пятницу, 30 октября, по итогам внеочередного заседания подгруппы сообщил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел Владислав Дейнего.

«От [обсуждения] вопросов дополнительных мер и координационного механизма украинская сторона откровенно уклонялась <...>. В итоге делегация Украины в очередной раз заблокировала обсуждение действенного координационного механизма и дополнительных мер в новой редакции, предложенное нами после выхода Украины из договоренностей от 22 июля 2020 года», — передает его слова агентство «Луганскинформцентр».

Глава МИД ЛНР обвинил представителей Киева в том, что они не дали ответов на конкретные вопросы по механизму контроля перемирия.

Таким образом, внеочередная видеоконференция подгруппы по безопасности закончилась безрезультатно, констатировал Дейнего.

«В ходе заседания прояснились причины согласия украинской стороны на нашу повестку дня — для них было не принципиально, какие вопросы на повестке дня, им важно было обострение информационной войны», — прокомментировал итоги заседания глава МИД ЛНР.

На прошедшем внеочередном заседании подгруппы по вопросам безопасности планировалось рассмотреть «вопрос согласования мер по обеспечению режима прекращения огня с конкретизированным координационным механизмом на основе проекта, внесенного ранее ДНР и ЛНР.

Ранее 30 октября глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук пообещал за неделю подготовить план по достижению мира в Донбассе.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Глава государства уточнил, что среди них будет также закон об амнистии.

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 0:01 27 июля. Они были согласованы контактной группой в ходе видеоконференции 22 июля.

Меры по усилению режима прекращения включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование любых видов летательных аппаратов, на применение огня, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и др.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.