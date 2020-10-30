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Власти Орловской области возьмут еще один кредит на 1,6 млрд рублей

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Правительство Орловской области намерено провести аукционы по привлечению кредитных средств на сумму 1,63 млрд рублей. Деньги пойдут на рефинансирование долговых обязательств.

Как сообщает региональное правительство, новый кредит позволит заменить рыночные обязательства по ставке 8,3% годовых обязательствами со ставкой 5,25% годовых. Это приведет к сокращению расходов на обслуживание госдолга региона, пишет ИА «Абирег».

По данным агентства, этим летом Орловская область уже взяла кредиты на 6,6 млрд рублей для рефинансирования. Средства были предоставлены под 5,5% годовых.

Начальник отдела долговой политики и финансирования департамента финансов Ольга Шинкаренко объяснила «Абирегу», что власти стараются заменить дорогие кредиты более дешевыми.

1 октября в Минэкономразвития сообщили, что программа кредитования бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, под 0% для выплаты зарплат помогла сохранить более миллиона рабочих мест в России

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