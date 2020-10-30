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Роналду вылечился от коронавируса

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Футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает в пятницу, 30 октября, пресс-служба клуба.

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«Криштиану Роналду провел проверку с помощью диагностического теста (мазка) на COVID-19. Обследование дало отрицательный результат», — говорится в заявлении.

Таким образом, игрок вылечился спустя 19 дней и может больше не соблюдать режим домашнего карантина.

Роналду 13 октября получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В результате футболист был вынужден пропустить матч Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября, потому что повторный тест на COVID-19 тоже был положительным.

После этого он назвал ерундой ПЦР-тест на коронавирус, так как не чувствовал, что у него есть проблемы со здоровьем.

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