Роналду вылечился от коронавируса

Футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает в пятницу, 30 октября, пресс-служба клуба.

«Криштиану Роналду провел проверку с помощью диагностического теста (мазка) на COVID-19. Обследование дало отрицательный результат», — говорится в заявлении.

Таким образом, игрок вылечился спустя 19 дней и может больше не соблюдать режим домашнего карантина.

Роналду 13 октября получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В результате футболист был вынужден пропустить матч Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября, потому что повторный тест на COVID-19 тоже был положительным.

После этого он назвал ерундой ПЦР-тест на коронавирус, так как не чувствовал, что у него есть проблемы со здоровьем.