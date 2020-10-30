Якутский онкодиспансер получил новый видеоэндоскопический комплекс

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Якутский онкодиспансер поступил еще один видеоэндоскопический комплекс для выполнения абдоминальных (на брюшной полости) операций. Операции проводятся через видеокамеру в режиме 3D-визуализации, также можно визуально оценивать кровоснабжение в органах, определять пораженные опухолевым процессом ткани, т.е. измененные ткани будут светиться определенным цветом, тем самым позволяя хирургу производить удаление только опухолевой ткани без повреждения здоровых органов, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минздрава республики.

На переоснащение Якутского онкологического диспансера в этом году планируют потратить порядка 299 млн рублей. Учреждение уже получило эндоУЗИ-аппарат, УЗИ-аппарат экспертного класса, анестезиологический комплекс, электрохирургический аппарат, также до конца года дополнительно будут приобретены аппарат МРТ, гистологическая лаборатория, аппараты ИВЛ.

Напомним, в Якутии в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» оснащают новым оборудованием первичное отделение Нерюнгринской ЦРБ. Ход работ 22 октября проверил глава республики Айсен Николаев. В больницу поступили ангиографический комплекс и магнитно-резонансный томограф (МРТ). Параллельно с переоснащением в больнице ведется капитальный ремонт операционной в сосудистом отделении. Там будет установлен ангиографический комплекс.